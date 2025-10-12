モデルでタレントのアンミカが１２日までに自身のＳＮＳを更新。令和のカリスマ店員 を決める接客コンテスト「Ｓｔａｆｆｏｆｔｈｅｙｅａｒ２０２５」に参加した際の衣装姿が話題を呼んでいる。アンミカはインスタグラムに「全国２２３万人以上の応募の中から、“令和のカリスマ店員” を決める接客コンテスト【Ｓｔａｆｆｏｆｔｈｅｙｅａｒ２０２５】の審査員長を務めてまいりましたよ全身、＠ｅｍｉｌ