¸µ·ÐºÑºâÀ¯Ã´ÅöÁê¤Ç·ÐºÑ³Ø¼Ô¤ÎÃÝÃæÊ¿Â¢»á¤¬12ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ°Ñ°÷²ñNP¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å1»þ30Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¼é¤ë¤Ù¤­ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÆ¤ÏÀ¤·¤¿¡£¡Ö¿Í´Ö¹ñÊõ¤òÁª¤Ö´ð½à¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤Ï¡¢³Æ¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¤¬»ýÏÀ¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¡£¿Í´Ö¹ñÊõ¤Ï¸½ºß¡¢±é·à¤ä²»³Ú¤Ê¤É¡Ö·ÝÇ½¡×¤È¡¢Æ«·Ý¤äÀ÷¿¥¤Ê¤É¡Ö¹©·Ýµ»½Ñ¡×¤Î2Ê¬Ìî¤«¤éÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¸²½Ä£¤Ç¤Ï¡¢¿Í´Ö¹ñÊõÇ§Äê¤Î¾ò·ï¤ò¡Ö½ÅÍ×Ìµ·ÁÊ¸