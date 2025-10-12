10月12日、東京競馬場で行われた11R・アイルランドトロフィー（G2・3歳上オープン・牝・芝1800m）は、岩田望来騎乗の4番人気、ラヴァンダ（牝4・栗東・中村直也）が勝利した。1/2馬身差の2着に6番人気のアンゴラブラック（牝4・美浦・尾関知人）、3着に5番人気のカナテープ（牝6・美浦・堀宣行）が入った。勝ちタイムは1:45.7（良）。1番人気でC.ルメール騎乗、ボンドガール（牝4・美浦・手塚貴久）は9着、2番人気で武豊騎乗、