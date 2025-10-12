10月12日、東京競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝2000m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、イクシード（牝2・美浦・木村哲也）が快勝した。1.1/2馬身差の2着に2番人気のモンシーク（牡2・栗東・橋口慎介）、3着にフォンドルレール（牡2・美浦・戸田博文）が入った。勝ちタイムは2:00.2（良）。【新馬/東京4R】10番人気の伏兵レイオブファイアが波乱を演出断然の人気に応える単勝1.7倍、C.ルメール騎乗の1番人気、イクシードが嬉