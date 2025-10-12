10月12日、東京競馬場で行われた3R・2歳未勝利（芝2000m）は、内田博幸騎乗の4番人気、チャリングクロス（牡2・美浦・奥村武）が快勝した。1.1/2馬身差の2着にイブキ（牡2・美浦・矢野英一）、3着にタイドグラフ（牡2・美浦・上原博之）が入った。勝ちタイムは2:00.0（良）。1番人気で横山典弘騎乗、アルデキングダム（牡2・美浦・村田一誠）は4着、2番人気で菅原明良騎乗、ブリサマリーナ（牝2・美浦・久保田貴士）は7着敗退