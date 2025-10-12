10月12日、東京競馬場で行われた2R・2歳未勝利（芝1600m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、コズミックボックス（牝2・美浦・中舘英二）が快勝した。1.3/4馬身差の2着にテンユウ（牡2・美浦・奥村武）、3着にサザンテイオー（牡2・美浦・根本康広）が入った。勝ちタイムは1:34.0（良）。2番人気で武豊騎乗、マカナアネラ（牡2・栗東・角田晃一）は、5着敗退。【南部杯】武豊サンライズジパングは大外へ…ダートのオールスターが集