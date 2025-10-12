東北に今も残る「ムカサリ絵馬」の風習をモデルにしたホラー作品【漫画】本編を読む東北地方、主に山形県に江戸時代から伝わる「ムカサリ絵馬」という風習がある。これは、未婚のまま亡くなった人の寂しさを癒すため、死後に結婚をさせる“死後婚”の儀式であり、婚礼服姿の男女の絵を奉納するものだ。この儀式には、決して破ってはいけない掟があるという。■「ムカサリ絵馬」の破れない掟「ムサカリ絵馬」絡みのホラーとは一体？