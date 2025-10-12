タレントの小島瑠璃子さん（31）が12日、自身のインスタグラムを更新し、約2年半ぶりに芸能活動を再開することを報告。今後の活動への意気込みをコメントしました。インスタグラムで小島さんは“活動再開のご報告”と題し、「およそ2年半にわたって芸能活動をおやすみさせていただいておりましたが、本日より活動を再開させていただきます」と発表。また、活動を休止していた期間を振り返り「2年半前、株式会社ホリプロを退社し、