◆バレーボール・大同生命SVリーグ女子NEC川崎3―0SAGA久光（12日、川崎市・東急ドレッセとどろきアリーナ）元日本代表監督の中田久美監督が率いるSAGA久光スプリングスは、敵地で昨年準優勝のNEC川崎との開幕2戦目に挑み0―3（20―25、22―25、20―25）で敗れ開幕2連敗。11日の開幕戦に続くストレート負けとなった。次戦は18日にSAGAアリーナに刈谷を迎えて、ホームの開幕戦に臨む。主将でセッターの栄絵里香がスタメンに