11Æü¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡¢¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½÷»Ò¸ÞÎØ2Âç²ñÏ¢Â³¶â¥á¥À¥ë¤Î¶â¾ë¡ÊµìÀ«Àî°æ¡ËÍü¼Ó»Ò¡Ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤¬12Æü¡¢ÀÅ²¬¸©¾ÆÄÅ»ÔÆâ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡ÖÁª¼ê¤È¤·¤Æ¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¿Ô¤¯¤·¤¿¡£µ¤»ý¤Á¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£