¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°¤Ï12Æü¡¢Ê¡Åç¸©·´»³»Ô¤ÎÊõÍè²°¥Ü¥ó¥º¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ê¤É¤Ç½÷»Ò¤Î5»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ç¥ó¥½¡¼¤¬Åì¥ì¼¢²ì¤ò3¡½0¤Ç²¼¤·¡¢³«Ëë2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ºòµ¨½àÍ¥¾¡¤ÎNECÀîºê¤âSAGAµ×¸÷¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤·¤Æ2Ï¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºë¶Ì¾åÈø¤ÏPFU¤Ë3¡½1¤Ç¾¡Íø¡£Astemo¤Ï3¡½1¤Ç»³·Á¤òÂà¤±¤¿¡£