◆女子プロゴルフツアースタンレーレディスホンダ最終日（１２日、静岡・東名ＣＣ＝６４３５ヤード、パー７２）河本結（リコー）が通算４勝目を飾った。今季は８月の北海道ｍｅｉｊｉカップに続く２勝目。初日から首位を譲らない完全優勝を果たし、優勝賞金２１６０万円を獲得した。最終ラウンド（Ｒ）は濃霧による視界不良のため、予定より４時間遅れの午前１１時３０分に開始。セカンドカットが実施され、予選通過５４人