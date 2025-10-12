◆女子プロゴルフツアースタンレーレディスホンダ最終日（１２日、静岡・東名ＣＣ＝６４３５ヤード、パー７２）最終ラウンドが行われ、河本結（リコー）が５バーディー、ボギーなしと５つ伸ばし、通算１４アンダーで今季４勝目、通算４勝目を飾った。初日から首位を譲らない完全優勝だった。岩井千怜（ちさと、ホンダ）は通算１１アンダーで単独２位。桑木志帆（大和ハウス工業）、福山恵梨（松辰）、ペ・ソンウ（韓国）が