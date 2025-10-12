Åìµþ¡¦ÌÜ¹õ¶è¤Ç¤Ï¹±Îã¤Î¡Ö¤µ¤ó¤Þº×¤ê¡×¤¬³«¤«¤ì¡¢ÂçÀª¤Î²ÈÂ²Ï¢¤ì¤é¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¤µ¤ó¤Þº×¤ê¤ÎÍÍ»ÒÌÜ¹õ¤Î¤µ¤ó¤Þº×¤ê¤Ï¡¢Íî¸ì¡¦ÌÜ¹õ¤Î¥µ¥ó¥Þ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¤ªº×¤ê¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ç30Ç¯ÌÜ¤Î³«ºÅ¤Ç¤¹¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©µ¤Àç¾Â»Ô¤Ç¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿¥µ¥ó¥Þ¤¬¡¢13ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤ëÃêÁª¤ÇÅöÁª¤·¤¿ÌÜ¹õ¶èÌ±1500¿Í¤ËÌµÎÁ¤Ç¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¥µ¥ó¥Þ¤¬Ë­µù¤Ç¡¢ÅöÆü¤âÀèÃå500¿Í¤¬¥µ¥ó¥Þ¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤µ¤ó¤Þº×