ÂæÉ÷22¹æ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ÎÉüµìºî¶È¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¤µ¤é¤ËÂæÉ÷23¹æ¤¬ÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤ëÈ¬¾æÅç¤«¤éÊó¹ð¤Ç¤¹¡£¡Ú±ÇÁü¡Û²¾ÃÖ¤­¾ìÉÕ¶á¤ÎÍÍ»Ò¡Ö»ä¤Ï¤¤¤Þ¡¢Ä®¤¬±¿Æ°¸ø±à¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¥´¥ß¤Î²¾ÃÖ¤­¾ì¤Ë¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î²¾ÃÖ¤­¾ì¤Ï11Æü¤«¤é³«Àß¤µ¤ì¡¢12ÆüÄ«¤â¸áÁ°9»þ¤«¤é±¿ÈÂ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤¤¤Þ¤âÂ³¡¹¤ÈÇÑ´þÊª¤¬»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ó¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤È¡¢²È²°¤ÎÌÚºà¤ä²°º¬¤Ê¤É¤¬±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ9Æü¤ËÄ¾·â¤·¤¿ÂæÉ÷22¹æ¤ÎÈï³²¤ÎÂç¤­¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤¹