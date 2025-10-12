¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ(FIFA)¤Ïº£·î¡¢ÍèÇ¯3·î¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë½÷»Ò¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ÎÃ´Åö¿³È½°÷¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤«¤é¤Ï»³²¼ÎÉÈþ¼ç¿³¡¢¾®ÀôÄ«¹á¼ç¿³¡¢Ë·±ò¿¿¶×Éû¿³¡¢°ìÌÚÀé¹­Éû¿³¤Î½÷À­4»á¤Ë²Ã¤¨¤ÆÈÓÅÄ½ßÊ¿»á¤¬VAR¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£½÷»Ò¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ï2027Ç¯½÷»Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í½Áª¤ò·ó¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Âç²ñ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤«¤éVAR¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£ÈÓÅÄ»á¤Î¤Û¤«J¥ê¡¼¥°Ã´Åö¿³È½°÷¤ÎÐüÌÀ»á(Ãæ¹ñ)¤éÃËÀ­7¿Í¤ò´Þ¤à11¿Í¤¬VARÀì