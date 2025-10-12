¥Æ¥Ë¥¹¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢·è¾¡¤Î´ÑÀï¤Î¤¿¤á¡¢Í­ÌÀ¥³¥í¥·¥¢¥à¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤¿²Â»Ò¤µ¤Þ¡á12Æü¸áÁ°¡¢ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è½©¼ÄµÜ²È¤Î¼¡½÷²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï12Æü¡¢ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¤ÎÍ­ÌÀ¥³¥í¥·¥¢¥à¤òË¬¤ì¡¢¥Æ¥Ë¥¹¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢·è¾¡¤ò´ÑÀï¤µ¤ì¤¿¡£ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤ëÇòÇ®¤·¤¿¥é¥ê¡¼¤òÇ®¿´¤Ë¸«Æþ¤Ã¤¿¡£²Â»Ò¤µ¤Þ¤ÏÆüËÜ¥Æ¥Ë¥¹¶¨²ñ¤ÎÌ¾ÍÀÁíºÛ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¤ÎÉ½¾´¼°¤Ç²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢Í¥¾¡¤·¤¿ÅÄ¸ýÎÃÂÀÏºÁª¼ê¤ËÅ·¹ÄÇÕ¤ò¼êÅÏ¤·¡¢Çï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£