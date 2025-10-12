¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° CS 1st¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè2Àï DeNA-µð¿Í(12Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)µð¿Í¤ÏÀèÈ¯¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤¬3²ó¤Ç¹ßÈÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸Í¶¿Åê¼ê¤Ï5ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¤â¤é¤Ã¤¿1²ó¥¦¥é¤Ë2ËÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤Æ5¼ºÅÀ¡£Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Ê¹ß¤Ï2²ó¡¢3²ó¤ÈÌµ¼ºÅÀ¤ÇÅê¤²¤­¤ê¤Þ¤·¤¿¡£4²ó¤Î¹¶·â¤ÇÀèÆ¬¤ÇÂÇ½ç¤¬¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤­¤¿¤È¤³¤í¤Ç¸Í¶¿Åê¼ê¤ËÂåÂÇ¤¬Á÷¤é¤ì¹ßÈÄ¡£3²ó50µå¡¢Èï°ÂÂÇ6¡¢5¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸òÂå¤·¤¿À¾´ÜÍ¦ÍÛÅê¼ê¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü1·³