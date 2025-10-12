11日、ロシア極東ウラジオストクで開かれた廃物利用税引き上げに反対する集会で、メッセージを掲げる参加者（共同）【モスクワ共同】ロシア極東ウラジオストクで11日、日本からの輸入中古車の価格上昇につながる廃物利用税引き上げに反対する集会があり、約400人が参加した。ウクライナ侵攻を続けるロシアでは戦争反対を含む政府批判の集会はほぼ認められていないが、地元当局が人数や場所を制限し異例の形で許可した。日本海