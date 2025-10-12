Ãæ¹ñ¾¦Ì³Éô¡£¡ÊËÌµþ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Íû²ì¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ10·î12Æü¡ÛÃæ¹ñ¾¦Ì³Éô¤ÎÊóÆ»´±¤Ï12Æü¡¢Ãæ¹ñ¤¬¤³¤Î¤Û¤ÉÈ¯É½¤·¤¿¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡Ê´õÅÚÎà¡Ë¤Ê¤É¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«¹ñ¤ÎÍ¢½Ð´ÉÍýÂÎÀ©¤òÀ°È÷¤¹¤ë¾å¤Ç¤ÎÀµÅö¤ÊÁ¼ÃÖ¡×¤È¶¯Ä´¡¢ÊÆ¹ñ¤ËÂÐ¤·¡¢Áê¸ßÂº½Å¤ÈÂÐÅù¤Ê¶¨µÄ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ°Õ¸«¤ÎÁê°ã¤òÅ¬ÀÚ¤Ë´ÉÍý¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£