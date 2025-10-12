「女子ゴルフ・スタンレー・レディースホンダ・最終日」（１２日、東名ＣＣ＝パー３６）濃霧によりスタートが４時間遅れ、セカンドカットにより３０人での変則９ホールという競技になったアマチュアの赤穂未来（１４）＝兵庫・広陵中３年＝が２バーディー、１ボギーの３５とスコアを伸ばしてホールアウトした。赤穂は「（スタートに備え）練習して、帰ってきたらまたスタートが遅くなったりした中で目標としていたアンダーを