◇プロ野球パ・リーグCSファーストステージ 日本ハム-オリックス(12日、エスコンフィールドHOKKAIDO)4回裏を1点リードで迎えたオリックス。継投策に出て、先発・宮城大弥投手を降ろし、2番手・九里亜蓮投手を起用しました。この日は投手戦が予想されるも、点の取り合いの展開に。2回にオリックスが杉本裕太郎選手のソロHRで先制すると、すぐさま日本ハム・水谷瞬選手が同点タイムリー。さらに3回にオリックス・紅林弘太郎選手が3ラ