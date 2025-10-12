10·î12ÆüÃë²á¤®¡¢Âçºå»ÔËÌ¶è¤Î»Í¤Ä¶¶¶Ú¤Ç¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿¥¿¥¯¥·¡¼¤¬¥Ó¥ë¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤à»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢ÃË½÷·×5¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£5¿Í¤È¤âÌ¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£12Æü¸á¸å0»þÈ¾¤´¤í¡¢Âçºå»ÔËÌ¶èÆ²ÅçÉÍ¤Ç¡¢¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼¤¬¥Ó¥ë¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¡×¤È·Ù»¡¤Ë110ÈÖÄÌÊó¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»Í¤Ä¶¶¶Ú¤òËÌ¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾èÍÑ¼Ö¤È¥¿¥¯¥·¡¼¤¬ÀÜ¿¨¡£ÀÜ¿¨¤·¤¿¤Ï¤º¤ß¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤¬±èÆ»¤Î¥Ó¥ë¤Î1³¬ÉôÊ¬¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦