ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹·è¾¡¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÅÄ¸ýÎÃÂÀÏº¡áÍ­ÌÀ¥³¥í¥·¥¢¥à¥Æ¥Ë¥¹¤Î»°É©ÅÅµ¡¥Ó¥ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥ºÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï12Æü¡¢Åìµþ¡¦Í­ÌÀ¥³¥í¥·¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹·è¾¡¤ÇÂè8¥·¡¼¥É¤ÎÅÄ¸ýÎÃÂÀÏº¡ÊTeamREC¡Ë¤¬¥Î¡¼¥·¡¼¥É¤Î»ÔÀîÂÙÀ¿¡Ê¥Î¥¢¥¤¥ó¥É¥¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ë¤Ë6¡½4¡¢7¡½5¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤·¡¢½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÃË½÷¥À¥Ö¥ë¥¹·è¾¡¤â¼Â»Ü¡£