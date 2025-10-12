¹©³Ø¤Î·Ý½Ñ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¸ÂÄê»ÅÍÍ¡Ö¥Ñ¥Ë¥¬¡¼¥ìV4¥È¥ê¥³¥í¡¼¥ì¡×Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥¥¥«¥Æ¥£¡Ö¥Ñ¥Ë¥¬¡¼¥ìV4¥È¥ê¥³¥í¡¼¥ì¡×¡£1000Âæ¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¸½ºß³«ºÅÃæ¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ï¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤¬Ê¸²½¤äµ»½Ñ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¹ñºÝÅª¤ÊÉñÂæ¤È¤·¤Æ2025Ç¯¤ÎÂç¤­¤ÊÃíÌÜ¤ÎÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¤Ç¤Ï¡ÖMade in Italy¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë»º¶È¤äÊ¸²½¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡Ö¥â¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ð¥ì¡¼¡×