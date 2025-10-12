大阪・関西万博のカナダ館は１２日、同館クロージングイベント「Ｏ’ＣａｎａｄａＯｋｉｎｉ〜大阪・関西万博へ感謝を〜」を開催した。オープニングセレモニーでは、同館のローリー・ピーターズ館長が「この６か月間、カナダの魅力を皆様と分かち合えたことを大変うれしく思っています」と笑顔であいさつ。あいにくの雨にも関わらず大勢の観客から拍手が送られた。ローリー館長は来館者に感謝を述べ「パビリオンとプログラム