１３日に開幕するテニスの木下グループ・ジャパン・オープン女子（大阪・モリタテニスセンター靱）の本戦組み合わせ抽選が１２日に会場で行われ、５月にジュニア世界女王となりプロデビュー戦の園部八奏（ＩＭＧ）が、４大大会４度の優勝を誇る世界ランキング１６位で第１シードの大坂なおみ（フリー）と１回戦と対戦することになった。園部は、「ちょっとびっくりした」。しかし、「ちょっと、そんな予感もしていた」と、楽しみ