90Ç¯Âå¤Î¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÎø¿Í¡×¤¬56ºÐ¤Ë¡Ä¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿Íµ¤¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥º¡×(NBC¡¢1994Ç¯¡Á2004Ç¯)¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖHow bazaar¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢½÷À­¸þ¤±¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖHarper's BAZAAR¡×UKÈÇ(¥Ï¡¼¥¹¥È¡¦¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó)11·î¹æ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢90Ç¯Âå¤Ë¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÎø¿Í¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥¢¥Ë¥¹¥È¥ó(56)¡£?¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¥«¥Ã¥È?¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¥ì