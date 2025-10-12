Ê¡²¬¸©·Ùµ×Î±ÊÆ½ð¤Ï12Æü¡¢µ×Î±ÊÆ»Ô¹çÀîÄ®ÉÕ¶á¤ÎÊâÆ»¤ÇÆ±Æü¸áÁ°9»þ35Ê¬¤´¤í¡¢½÷À­¤¬¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¸«ÃÎ¤é¤ÌÃË¤«¤é¡Ö²¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÃË¤Ï40Âå¡¢¿ÈÄ¹160¤¯¤é¤¤¡¢Çò¿§È¾Âµ¾å°á¡¢¹õ¿§È¾¥º¥Ü¥ó¤òÃåÍÑ¡£¼«Å¾¼Ö¤ò²¡¤·¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£