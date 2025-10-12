¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç7ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¹ø¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¡ª¥¿¥¤¥¬¡¼¤¬¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯V¡Ö¹ø¤ÎÄË¤ß¤È²ÄÆ°°è¤ÎÀ©¸Â¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢°å»Õ¤È³°²Ê°å¤é¤ËÁêÃÌ¤·¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥¹¥­¥ã¥ó¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢L4¡¿5ÄÇ´ÖÈÄ¤ÎÊø²õ¡¢ÄÇ´ÖÈÄÃÇÊÒ¡¢ÀÔÃì´É¶¹ºõ¾É¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÄÇ´ÖÈÄÃÖ´¹½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤òÁªÂò¤·¤¿¡£¤³¤Î¼ê½Ñ¤¬¼«Ê¬¤Î·ò¹¯¤È¹ø¤Î¤¿¤á¤ËÀµ¤·¤¤ÁªÂò¤À¤Ã¤¿¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×