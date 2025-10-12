女優の小島瑠璃子（３１）が１２日、インスタグラムを更新。活動再開を報告した。小島はこの日「［活動再開のご報告］」として自身の写真を投稿し「およそ２年半にわたって芸能活動をおやすみさせていただいておりましたが、本日より活動を再開させていただきます」と報告。「２年半前、株式会社ホリプロを退社し、活動をおやすみさせていただいておりました。復帰にあたり、様々な方々にもご相談させていただきましたが、最終