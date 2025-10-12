（嘉義中央社）南部・嘉義県の国立故宮博物院南部院区（南院）は11日、オープン以来の来館者数が延べ1000万人を突破したと発表した。1000万人目となった、北部・基隆市から訪れた女性とその前後1人ずつには、記念品が贈られた。南院は芸術分野の南北格差を解消することなどを目的に計画され、2015年12月末にオープンした。南院は報道資料を通じ、10周年を迎える年に来館者数延べ1000万人を達成できたことは意義深いとコメント。100