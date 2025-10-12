メディカルドック監修医が脳幹出血の原因となる可能性の高い食べ物などを解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「脳幹出血の原因」となる可能性の高い食べ物はご存知ですか？医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：佐々木 弘光（医師） 医師、医学博士。香川大学医学部卒業。奈良県立医科大学脳神経外科に所属し、臨床と研究業務に従事している。現在、市立東大