¥½¥Ë¡¼¶ä¹Ô¡¢Á´ÆüËÜ¶õÍ¢¡ÊANA¡Ë¡¢ANA X¤Ï10·î8Æü¤Ë¡¢¡ÖANA¤Î¥Þ¥¤¥ëÉÕ¤­½»Âð¥í¡¼¥ó¡×¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¡üAI³èÍÑ¤Î¼«Æ°¿³ºº¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê²óÅúANA¤Î¥Þ¥¤¥ëÉÕ¤­½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥½¥Ë¡¼¶ä¹Ô¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼«Æ°¿³ºº¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê²óÅú¤ä¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ÀÉÂÊÝ¾ã¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÃÄÂÎ¿®ÍÑÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ê¤É¾¦ÉÊ¤ÎÍøÊØÀ­¤Î¹â¤µ¤ä¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿¾¦ÉÊÀ­¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¼ÚÆþ