「疲れやすくなった」「体重が減った」。更年期のせいだと軽視していたChisaさん（仮称）を待ち受けていたのは、進行した直腸がんという現実でした。手術で人工肛門（ストーマ）を造設し、抗がん剤治療を続ける日々。趣味のゴルフやマリンスポーツはできなくなりましたが、会社の理解を得て仕事は継続。病気とストーマを受け入れ、「スッキリした」と前向きに生きるChisaさんの、等身大の闘病記をご紹介します。