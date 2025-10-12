2025Ç¯10·î10Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦SBS¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤òË¬¤ì¤¿³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬ºÇ¤â¶Ã¤¯¤â¤Î¤Î°ì¤Ä¤Ï¸ø½°¥È¥¤¥ì¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£±Ñ¸ì·÷¤Î¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ËºÇ¶á¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤Î¸ø½°¥È¥¤¥ì¤ÏÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤­¤ÆÀ¶·é¤Ê¤³¤È¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È¤¤¤¦³°¹ñ¿Í¤ÎÀ¼¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢1½µ´Ö¤Ç700¤â¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ¤Ç¤ÏÃÏ²¼Å´±Ø¹½Æâ¡¢¸ø±à¡¢¥«¥Õ¥§¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤Ê¤É¤Î¥È¥¤¥ì¤¬ÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤ËÂ¿¤¯¤Î³°¹ñ¿Í¤¬¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£²¤½£¤Ç¤Ï¤Û¤È