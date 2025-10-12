日曜の東京は“良血馬祭り”となった。３Ｒの２歳未勝利戦（芝２０００メートル）を今年のダービー馬クロワデュノールの全弟チャリングクロス（牡２歳、父キタサンブラック、美浦・奥村武）が制すると、５Ｒの新馬戦（芝２０００メートル）ではＧ１・６勝馬イクイノックスの全妹イクシード（牝２歳、父キタサンブラック、美浦・木村）が、兄をほうふつとさせる抜群の瞬発力を発揮してデビューＶを飾った。そして８Ｒの１勝クラス