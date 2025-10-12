Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Ãæ¹ñ¤Ë100¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò¤«¤±¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤ò¤È¤ë¡×¤ÈÊóÉü¤ò¼¨º¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¾¦Ì³¾Ê¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬10ÆüÃæ¹ñ¤Ë100¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò¤«¤±¤ë¤ÈÀë¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆHP¾å¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¦Ì³¾Ê¤Ï¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¹â´ØÀÇ¤Ç¶¼¤¹¤ä¤êÊý¤ÏÃæ¹ñ¤È¤ÎÀµ¤·¤¤¸þ¤­¹ç¤¤Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Ï´ØÀÇÀïÁè¤òÀï¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¬¶²¤ì¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿