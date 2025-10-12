◆バレーボール大同生命ＳＶリーグ女子第１節ＮＥＣ川崎３（２５―２０、２５―２２、２５―２０）０ＳＡＧＡ久光（１２日、神奈川・川崎市とどろきアリーナ）今季開幕戦（１１日）でストレート勝ちした昨季２位のＮＥＣ川崎が、同３位のＳＡＧＡ久光を３―０で下し、開幕２連勝を飾った。９月に４位に入った世界選手権で活躍した日本代表のアウトサイドヒッター（ＯＨ）・佐藤淑乃、ミドルブロッカー・山田二千華、セッ