東京8R・3歳上1勝クラス（芝2400メートル）はG19勝の名牝アーモンドアイの初子で、1番人気に支持されたアロンズロッド（牡＝国枝、父エピファネイア）が直線しぶとく伸びて差し切り勝ち。待望の初勝利から連勝を飾った。デビュー4戦目にして待望の初勝利を挙げた後、左前膝の骨折が判明したアロンズロッド。約8カ月ぶりの一戦は、ノラリクラリ、ティムールとの激しい追い比べを首差で制した。ルメールは「休み明けで2400メー