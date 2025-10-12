◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第２戦ＤｅＮＡ―巨人（１２日・横浜）初回に５点を失ったＤｅＮＡが、直後の攻撃ですかさず５点を返して試合を振り出しに戻した。反撃ののろしを上げたのは３番・佐野恵太外野手。１死二塁から戸郷の初球ストレートを豪快に右翼席へ運ぶ２ラン。立ち上がりの大量失点で沈みかけた空気を一変させた一撃に「初回だったのでチームを勢いづけるために積