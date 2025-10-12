◇プロ野球セ・リーグ CS 1stステージ第2戦 DeNA-巨人(12日、横浜スタジアム)DeNAが5失点の直後、1回裏に5点を奪い返し同点に追いつきました。DeNAは0-5とされた1回裏の攻撃、巨人先発の戸郷翔征投手に対して2番・桑原将志選手がレフトへの2塁打でチャンスメーク。続く3番佐野恵太選手が初球のストレートを完璧に捉えて、2ランホームランで3点差に迫ります。さらに、2アウト1、2塁から、7番石上泰輝選手。カウント2-2からの5球目、