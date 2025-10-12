東大卒のクイズプレーヤーの伊沢拓司が１１日にＭＢＳで放送された「かまいたちの知らんけど」に出演し、「早稲田、慶応の人から」言われると緊張が走ることを明かした。番組には伊沢のほか、慶応大卒のふかわりょう、早稲田大卒でＲ-１王者の友田オレが出演した。かまいたち濱家が「早稲田、慶応、東大じゃないですか。こうなったら『おれ、東大やねん』みたいな」と伊沢の胸中を尋ねた。伊沢は「いやいや、めっそうもない