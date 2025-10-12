「ＪＥＲＡＣＳセ・ファーストＳ・第２戦、ＤｅＮＡ−巨人」（１２日、横浜スタジアム）巨人が初回に打者１１人の猛攻で一挙５点を先制した。プレーボールから一方的に攻め続けた２２分間。敵地・横浜スタジアムでは左翼上部の一角に集められた巨人ファンから力強い声援がグラウンドに届いた。１番・佐々木が先頭打者アーチを放つと、２死から好機を作り中山が右翼へ３ラン。さらに吉川の安打と敵失で再びチャンスを作ると