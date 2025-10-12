【モデルプレス＝2025/10/12】タレントの小島瑠璃子（31）が10月12日、自身のInstagramを更新。芸能活動を再開することを報告した。【写真】小島瑠璃子、金髪×ノースリ姿の近影◆小島瑠璃子、芸能活動再開を報告小島は「およそ2年半にわたって芸能活動をおやすみさせていただいておりましたが、本日より活動を再開させていただきます」と報告。「2年半前、株式会社ホリプロを退社し、活動をおやすみさせていただいておりました」