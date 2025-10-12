¥âー¥Ë¥ó¥°Ìîµå¤Î»³·Á¸©1°Ì¤ÎºÂ¤òÁè¤¦¡Ö¸©¼Â¶È¿ÍÌîµåÂç²ñ¡×¤¬11Æü¡¢»³·Á¸©Ãæ»³Ä®¤Î¥ä¥Þ¥ê¥çー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à»³·Á¤Ê¤É¤ò²ñ¾ì¤Ë³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤È¤·¤ÎÂç²ñ¤Ë¤Ï¡¢¸©Æâ13¤ÎÃÏ¶èÂç²ñ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿ÁíÀª15¥Áー¥à¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£³«²ñ¼°¤Ç¤Ï¡¢Âç²ñ¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¤ÎÊ÷ÅÄ±×¹¨¼èÄùÌòÈÎÇä¶ÉÄ¹¤¬Áª¼ê¤ò·ãÎå¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Èø²ÖÂô»ÔÂåÉ½¤ÎPRIMUS¤ÎÀÞ¸¶ÅÐÀ¸¼ç¾­¤¬Áª¼êÀëÀÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èø²ÖÂô»ÔÂåÉ½PRIMUSÀÞ¸¶ÅÐÀ¸¼ç¾­¡ÖÂç¹¥¤­¤ÊÌîµå¤¬¤Ç