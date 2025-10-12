自民党との連立を解消することを表明した公明党の斉藤鉄夫代表（73）が、12日放送のTBS系「サンデージャポン」（日曜前9・54）のインタビューに答え、会見で使った表現について説明した。インタビューは11日に行われた。政治とカネ問題への取り組み方の違いなどを理由に、10日に連立を離脱すると発表した斎藤氏。聞き手の佐々木舞音アナウンサーから、あらためて経緯を聞かれると、有権者や所属議員からの声が大きかったことを