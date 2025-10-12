¢£MLB¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï¥«¥Ö¥¹1¡¼3¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë¡Ú°ìÍ÷¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤äÎëÌÚÀ¿Ìé¤é¤¬½Ð¾ì¡¢MLB¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÆüÄø¡õ·ë²Ì¥«¥Ö¥¹¡Ê¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÃÏ¶è2°Ì¡Ë¤¬ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï¤Ç¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡ÊÆ±ÃæÃÏ¶è1°Ì¡Ë¤ËÇÔ¤ì¡¢2¾¡3ÇÔ¤Ç2017Ç¯°ÊÍè¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ê¤é¤º¡£¾¡¤Æ¤Ð2Ç¯Ï¢Â³À¤³¦°ì¤òÁÀ¤¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤ÎÂÐÀï¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¿ÍÆ±»Î¤ÎÂÐ·è¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2Ç¯ÌÜ¤Î¥·