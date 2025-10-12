ロックバンド HARISSが、結成20周年を記念してニューアルバム『KILL ME ROCK’N’ROLL』を10月15日にリリースする。 （関連：Official髭男dism、堂本光一、Number_i、KEY TO LIT……三連休、全国各地で開催されるアリーナ公演に注目） HARISSは、AKIRA（Vo/Gt）、YUJI（Ba）、SEIJI（Gt）、 TAKAHASHI KOJI（Dr）により2005年に結成された。メンバーそれぞれが“ロックンロールの形を今に問う