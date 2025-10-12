［国際親善試合］日本 ２−２ パラグアイ／10月10日／パナソニックスタジアム吹田日本代表は10月10日、パナソニックスタジアム吹田でパラグアイ代表と対戦。２−２で引き分けた。21分に一瞬の隙を突かれて先制された森保ジャパンは、26分に小川航基のミドルシュートで同点に追いつく。64分に再び勝ち越しゴールを許したものの、後半アディショナルタイム４分に途中出場の上田綺世が決めたヘディング弾で、ドローに持ち込んだ。